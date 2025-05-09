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Иран подтвердил проведение четвертого раунда переговоров с США по ядерной программе 11 мая

МИД Ирана подтвердил проведение 11 мая четвертого раунда переговоров с США
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы состоится 11 мая. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Переговоры пройдут в Омане, который выступит принимающей стороной. Точное время и место определит правительство султаната. Аракчи уточнил, что Тегеран согласился на предложение Омана провести встречу в воскресенье.

9 мая агентство Tasnim сообщило, что Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее госсекретарь США назвал условие для заключения ядерной сделки с Ираном.

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