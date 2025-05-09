Иран согласился на проведение нового раунда переговоров с США по ядерной теме

Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что информацию об этом подтвердил член иранской переговорной группы.

До этого сообщалось, что четвертый раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 11 мая в оманском Маскате.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.