В сети объяснили стратегическую важность африканского направления для России

Вопрос о значении сотрудничества России с Африкой вновь становится предметом общественного обсуждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Африканская инициатива».

«В последнее время все чаще звучит вопрос, навязываемый западной пропагандой – зачем России поддерживать Африку с ее проблемами, при наличии, особенно в условиях СВО. Далее, обычно, вспоминают СССР и его «африканский проект», который якобы не оставил ничего, кроме многомиллионных долгов, прощенных российским правительством», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы канала, советская политика в Африке преследовала долгосрочные цели, включая вытеснение западного влияния и закрепление стратегического партнерства с регионом.

По их мнению, хотя проект не был полностью реализован, он заложил прочную основу для современного возвращения России на континент.

Согласно анализу «Африканской инициативы», возвращение России должно строиться на нескольких ключевых направлениях: работе с молодежью через новые медиа; военном присутствии с человеческим лицом; построении взаимопонимания между российским и африканским бизнесом по информационному мосту; экспорте образования, который уже создал пласт африканских элит-бывших студентов советской школы.

Из материала следует, что Африка остается «самым молодым и быстрорастущим континентом». Ее население превысило 1,5 млрд человек, более половины из которых — молодежь.

Как отмечают авторы канала, это делает регион перспективным партнером для России в долгосрочной перспективе.