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Глава РФПИ заявил о готовности России наращивать поставки удобрений в Бразилию

Дмитриев: РФ готова наращивать поставки удобрений в Бразилию
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская сторона готова расширить поставки удобрений в Бразилию, а также к общим проектам в этой сфере. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот между государствами достиг рекордных 12,4 миллиарда долларов и показал рост на 9,3%.

«Около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России — сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять», — заявил он.

Дмитриев добавил, что стороны планируют реализовывать совместные проекты в области искусственного интеллекта, медицины, промышленности и добычи ископаемых.

До этого сообщалось, что президент России начал переговоры с Лулой да Силвой в Кремле.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бразильский лидер после переговоров с российским коллегой заявил, что его визит в РФ спустя 15 лет означает возврат стран к совместным планам в рамках двусторонних отношений.

Ранее президент Бразилии высказался о тарифной политике Трампа на встрече с Путиным.

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