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Президент Бразилии высказался о тарифной политике Трампа на встрече с Путиным

Президент Бразилии: тарифная политика Трампа закапывает вопрос свободной торговли

Тарифная политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «закапывает» вопрос свободной торговли и усиления многосторонности. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По словам бразильского лидера, решения его американского коллеги ставят под сомнение уважение свободных государств, о котором нельзя забывать.

До этого глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что лидеры стран обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой группы. Он выразил уверенность в том, что главы двух государств будут заинтересованы в обмене мнениями и точками зрения по поводу предстоящего саммита.

7 мая сообщалось, что Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее была раскрыта одна из тем переговоров президентов РФ и Бразилии.

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