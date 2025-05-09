Помощник президента рассказал об обсуждении с США темы поставок газа в Европу

Ушаков: тема поставок газа в Европу поднимается на переговорах РФ и США

Тема поставок газа в европейские страны поднимается в ходе переговоров Москвы и Вашингтона, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона поднимает тему поставок газа в Европу.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу.

В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине, «повышая перспективы потепления газовых отношений».

Участие США в данном процессе также принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, поставляемого в Европу, говорится в публикации.

До этого агентство Bloomberg писало, что страны Европейского союза намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года.

По данным журналистов, данные меры будут предложены в июне. В рамках инициативы ЕС хочет запретить импорт газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Сам запрет вступит в силу к концу 2027 года, уточнили авторы материала.

Ранее немецкий депутат заявил, что ЕС и США используют энергетику как оружие.