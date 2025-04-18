Немецкий депутат заявил, что ЕС и США используют энергетику как оружие

Евросоюз и США используют энергетику как оружие, а российский газ обеспечивал потребности Германии десятилетиями. Об этом заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре немецкому изданию Deutschland Kurier.

Он отметил, что диверсификация в энергетике важна, но кроме нее есть принципы доступности и надежности.

«И именно это нам обеспечивало российское газоснабжение — десятилетиями, даже в период холодной войны. Только нам теперь внушают, будто оно было ненадежным. Это абсурд. Именно ЕС и США используют энергетику как оружие, отказываясь от российского газа», — сказал депутат.

По его словам, необходимо развивать добычу собственного газа, но никто это не обсуждает, значит «дело вовсе не в безопасности или диверсификации, а в идеологической конфронтации с Россией и в новой зависимости от США».

Германия должна вновь стать суверенной, только тогда у нее будет надежная энергетика и хорошие экономические отношения с миром, заключил эксперт АдГ.

До этого будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью, что страна не должна зависеть от одного поставщика энергоресурсов. При этом он отметил, что Берлин заинтересован в поставках газа, в том числе из США.

Ранее в ЕС согласились на требования Трампа по энергоресурсам и тарифам.