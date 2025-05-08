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В Reuters узнали об обсуждении РФ и США возобновления поставок газа в Европу

Reuters: РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу
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Shutterstock

Москва и Вашингтон обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине, «повышая перспективы потепления газовых отношений».

Источники утверждают, что восстановление роли Москвы на газовом рынке Евросоюза может помочь закрепить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

Участие США в данном процессе также принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, поставляемого в Европу, говорится в публикации.

До этого агентство Bloomberg писало, что страны Европейского союза намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года.

Ранее немецкий депутат заявил, что ЕС и США используют энергетику как оружие.

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