Стало известно о планах ЕС запретить импорт российского газа к концу 2027 года

Bloomberg: ЕС намерен предложить запретить импорт газа из РФ к концу 2027 года

Страны Европейского союза (ЕС) намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, данные меры будут предложены в июне. В рамках инициативы ЕС хочет запретить импорт газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Сам запрет вступит в силу к концу 2027 года, уточнили авторы материала.

«Этот график зависит от способности блока получать альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки», — говорится в материале.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены ЕС. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история».

30 апреля глава французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне усомнился в возвращении поставок российского газа в Европу в прежнем объеме в течение ближайшего года. По его мнению, потребуется время для восстановления доверия между потребителями и производителями.

Ранее немецкий депутат заявил, что ЕС и США используют энергетику как оружие.