Макрон накануне вечером несколько раз разговаривал с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером «несколько раз» разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США. Я приветствую его очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней», — написал Макрон.

Президент Франции призвал Россию согласиться на перемирие. Он пригрозил решительной реакцией Парижа и других стран Европы в тесной консультации с США в случае отказа со стороны Москвы.

При этом Макрон ничего не сказал про объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и не упомянул о продолжении Киевом военных действий.

До этого Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. В случае несоблюдения перемирия президент США пообещал ввести дополнительные санкции против обеих стран.

Ранее политолог Джаралла назвал идею Киева по перемирию попыткой избежать разгрома.