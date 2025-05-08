Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил предложение Украины по 30-дневному перемирию

Политолог Джаралла назвал идею Киева по перемирию попыткой избежать разгрома
close
Depositphotos

Предложение Украины по отводу войск и перерыву на 30 дней является попыткой избежать разгрома Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Изложенные псевдопредложения Киева об отводе войск и сроках ничто иное, как попытка избежать близкого разгрома», — заявил он.

По словам политолога, реализация плана по прекращению боевых действий даст противнику возможность передохнуть, провести перестановки и вновь начать атаки уже с более выгодных позиций.

Джаралла добавил, что предложение России является долгосрочным путем к миру, и такое положение дел не устраивает западные страны. Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп постепенно приходит к осознанию того, что «мировая политика — это не бизнес» и нужно вникать в ситуацию глубоко.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале писал, что предложение Киева о введении перемирия на 30 дней остается в силе. По его словам, эта инициатива «может дать шанс дипломатии».

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами