Политолог оценил предложение Украины по 30-дневному перемирию

Предложение Украины по отводу войск и перерыву на 30 дней является попыткой избежать разгрома Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Изложенные псевдопредложения Киева об отводе войск и сроках ничто иное, как попытка избежать близкого разгрома», — заявил он.

По словам политолога, реализация плана по прекращению боевых действий даст противнику возможность передохнуть, провести перестановки и вновь начать атаки уже с более выгодных позиций.

Джаралла добавил, что предложение России является долгосрочным путем к миру, и такое положение дел не устраивает западные страны. Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп постепенно приходит к осознанию того, что «мировая политика — это не бизнес» и нужно вникать в ситуацию глубоко.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале писал, что предложение Киева о введении перемирия на 30 дней остается в силе. По его словам, эта инициатива «может дать шанс дипломатии».

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.