Медведев заявил, что нацизм снова поднял голову в Европе

Медведев: нацизм сегодня, сменив одежды, снова поднял голову в Европе

На данный момент нацизм, сменив одежды, снова поднял голову в Европе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе видеопоздравлении по случаю Дня Победы.

«Мы вновь и вновь обращаемся к нему как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы нашего народа. Сегодня это особенно важно. Потому что нацизм, сменив лицо, надев новые одежды, вновь посмел поднять голову в Европы», — заявил он.

Медведев добавил, что подвиг поколения победителей не меркнет с годами.

До этого президент России Владимир Путин во время приема иностранных делегаций в Кремле по случаю празднования Дня Победы произнес тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Израиле назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы.