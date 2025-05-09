Путин произнес тост за поколение победителей

Путин в Кремле произнес тост за поколение победителей и торжество правды

Президент России Владимир Путин во время приема иностранных делегаций в Кремле по случаю празднования Дня Победы произнес тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», — заявил он.

До этого российский лидер с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади.

В том числе в ней приняли участие руководители КНР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Египта, Сербии, Словакии и другие почетные гости. После того, как политики возложили цветы, они почтили память советских солдат минутой молчания.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.