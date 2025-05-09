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Названа дата интронизации нового папы Римского

Reuters: интронизация нового папы Римского Льва XIV пройдет 18 мая
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Mario Tomassetti/Vatican Media/Reuters

Официальная инаугурационная месса папы Римского Льва XIV в честь его избрания состоится на площади Святого Петра в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает Reuters.

«Новый Папа, избранный в четверг, проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая», — отмечается в публикации.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Лев XIV является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

В ходе выступления он заявил, что люди, которые считают Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером, отрицают веру. По его словам, вере «предпочитают другую безопасность». Папа Римский пояснил, что речь идет о «технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии».

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск при жизни назвал угрозу для будущих поколений.

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