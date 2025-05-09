Новый папа Римский раскритиковал верующих за сравнение Христа с Суперменом

Люди, которые считают Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером, отрицают веру. Об этом папа Римский Лев XIV заявил в своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле, сообщает ТАСС.

«И сегодня нередко Иисус, хотя и ценится как человек, считается лишь неким харизматичным лидером или суперменом, и не только среди неверующих, но и среди многих крещеных людей, которые в итоге живут в фактическом атеизме», — сказал понтифик.

По его словам, вере «предпочитают другую безопасность». Папа Римский пояснил, что речь идет о «технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии».

Он добавил, что «слабые и не очень умные» люди нередко считают христианскую веру «чем-то абсурдным».

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Лев XIV является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции.