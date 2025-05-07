Папа Римский Франциск при жизни назвал угрозу для будущих поколений

Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой экономики. Текст передал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общался с понтификом лично.

«Вместо того чтобы производить больше продовольствия для беднейших стран и заниматься проблемами климата, мир решил пойти по пути производства и накопления все более смертоносного вооружения», — сказал папа Римский в интервью.

Франциск был уверен, что за этот ошибочный курс придется расплачиваться будущим поколениям.

6 мая на последней всеобщей конгрегации кардиналов были аннулированы два символа власти, принадлежавших папе Римскому Франциску. Речь идет о свинцовой печати и так называемом перстне Рыбака, которые понтифик использовал при подписании апостольских посланий.

7 мая конклав кардиналов соберется для избрания нового папы Римского. Принять участие в нем смогут около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским.