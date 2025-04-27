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В Японии высказались об освобождении Курской области

Японский депутат Судзуки назвал освобождение Курской области важным шагом к миру
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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал освобождение Курской области от украинских военных важным шагом к миру. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем блоге Судзуки призвал правительство Японии поддержать усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мира. Депутат считает, что Токио необходимо показать свою позицию.

Кроме того, он позитивно оценил встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также контакт президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. По мнению Судзуки, «есть серьезные шаги на пути к прекращению огня».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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