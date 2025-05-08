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РФ и Китай призвали Японию полностью отмежеваться от милитаризма

РФ и КНР призвали Японию вынести уроки из истории и отречься от милитаризма
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Россия и Китай призвали Японию полностью отмежеваться от милитаризма. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменование 80-летнего юбилея Победы.

«Стороны полагают, что официальный Токио должен извлечь уроки из бесчеловечных страниц собственной истории, <...> полностью отмежеваться от милитаризма», — говорится в документе.

Стороны призвали официальный Токио быть осторожным в словах и действиях в отношении храма Ясукуни «Храм Ясукуни в странах Азии считается символом японского милитаризма»

До этого российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что участие Японии в «авантюрах» Украины приведет к серьезным и долгосрочным последствиям.

Ноздрев также обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Японии.

23 апреля МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.

Ранее в Японии согласились предоставить Украине спутниковые снимки.

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