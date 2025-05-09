Канцлер Германии надеется на серьезные переговоры на следующей неделе

Мерц: после выходных наступит время для переговоров по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой заявил, что сразу после предстоящих выходных может начаться этап «серьезных переговоров» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мерца, после состоявшегося накануне разговора с президентом США Дональдом Трампом он ожидает от Вашингтона усиления давления на Москву. Политик подчеркнул, что предстоящие дни могут стать поворотным моментом для начала содержательного диалога.

До этого Мерц заявлял, что члены Евросоюза подготовили проект коммюнике, похожий на предложение Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Глава правительства ФРГ понадеялся, что стороны смогут через перемирие прийти к переговорам о мирном соглашении.

В мае американский лидер выступил с призывом к Москве и Киеву установить режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня в зоне боевых действий. По его словам, в случае несоблюдения перемирия одной из сторон Вашингтон введет дополнительные санкции против обоих государств.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты». Он добавил, что «продолжительное и надежное» перемирие может стать реальным показателем движения РФ и Украины к завершению боевых действий.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о вступлении в силу трехдневного перемирия.