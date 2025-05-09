Канцлер Германии заявил о разработке в ЕС коммюнике по Украине

Страны — члены Европейского союза (ЕС) подготовили проект коммюнике, похожий на инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет ТАСС.

В пятницу, 9 мая, политик провел совместную пресс-конференцию с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

«Есть проект коммюнике <...>. Он по большей части совпадает с его (Трампа. — «Газета.Ru») предложением о 30-дневном прекращении огня», — рассказал глава немецкого правительства.

Он выразил надежду, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность прийти через перемирие к переговорам об урегулировании на Украине.

В мае американский лидер выступил с призывом к Москве и Киеву установить режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня в зоне боевых действий. По его словам, в случае несоблюдения перемирия одной из сторон Вашингтон введет дополнительные санкции против обоих государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом 8 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности полностью прекратить огонь «прямо с этой минуты». Он добавил, что «продолжительное и надежное» перемирие может стать реальным показателем движения РФ и Украины к завершению боевых действий.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о вступлении в силу трехдневного перемирия.