«Венграм нельзя угрожать». Орбан раскрыл причины конфликта с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ранее пытался избегать острых конфликтов с украинским президентом Владимиром Зеленским, но недавно все-таки не смог смолчать: его крайне разозлило, что оппонент «угрожал» венграм. Орбан подчеркнул, что никто не имеет права указывать Будапешту, какое решение он должен принять по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку в словах последнего слышалась «неприкрытая угроза».

Он подчеркнул, что до недавнего времени успешно избегал ссор с Зеленским, потому что старался сохранить в венгерско-украинских отношениях «то, что еще можно сохранить». Обычно Орбан игнорировал колкости украинского коллеги, но в минувшие выходные дни не смог сдержаться после того, как президент Украины выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме его страны в Евросоюз и заявил, что Орбан «делает опасные вещи».

С трибуны парламента венгерский премьер заявил, что никто не имеет права указывать Будапешту, какое решение он должен принять по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — пояснил он.

«Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя. Дело в том, что мы должны четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу», — отметил Орбан.

По его словам, Зеленский якобы «сговорился с Брюсселем о приеме его страны в Евросоюз к 2030 году» и хочет, чтобы венгры одобрили это решение. В Киеве надеются, что оппозиционная партия Венгрии «Тиса» сформирует проукраинское правительство, пользующееся поддержкой Брюсселя, уверен Орбан.

«Мы тоже должны четко заявить, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как они могут использовать свои права в соответствии с основным законом Евросоюза», — заключил венгерский премьер.

Орбан также вновь объяснил, почему Украине, по его мнению, не место в объединении: вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии. Он призвал сограждан высказать свое мнение по данному вопросу на национальном референдуме.

Из-за чего поспорили политики

Накануне Зеленский раскритиковал Орбана после резкого заявления последнего о том, что Украина не сможет войти в Евросоюз. Украинский президент отметил, что, согласно опросам, «70% венгров выступают за вступление Украины в ЕС», а слова действующего премьера связал с предстоящими выборами в стране, которые должны состояться через год.

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Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров», отметил Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер призвал ЕС выработать подход, при котором отдельные лица не смогут блокировать решения, «важные для всего континента».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинского президента смириться с тем, что «все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС».

В Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в ЕС, голосование организовано по инициативе правительства и проводится путем почтовой рассылки анкет. Голоса принимаются до конца мая.