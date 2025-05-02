Орбан рассказал, что ЕС ввозит деньги на Украину «на тачках»

Орбан: ЕС ввозит деньги на Украину на тачках и может обанкротить свою экономику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что финансовая и военная помощь ЕС Украине приведет к банкротству европейской экономики.

По словам Орбана, средства ЕС «ввозятся на Украину на тачках», а Брюссель планирует взять «огромный кредит» для ускоренного вступления Киева в союз до 2030 года.

«Большая часть денег достанется иностранным компаниям, а не Украине. Это разрушит Европу», — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что без помощи США ЕС не сможет финансировать ни армию, ни экономику Украины.

«Поспешное членство Украины — вредная политика. Референдум в Венгрии покажет позицию граждан, и мы учтем ее в диалоге с Брюсселем», — заявил Орбан.

При этом в конце апреля вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз. По ее словам, с 12 мая рабочие группы обеих сторон будут обсуждать выполнение 11 рекомендаций, которые вызывают обеспокоенность Венгрии.

Ранее Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС.