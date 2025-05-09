Путин высоко оценил прошедший в Москве парад Победы

Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хороший!» — сказал Путин журналистам, оценивая парад.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции.

По центру столицы прошла историческая и современная техника. В состав механизированной колонны вошли 183 единицы военной техники. В составе колонны была бронетехника, пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы противовоздушной обороны С-400 и другая техника.

В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее Путин назвал ветеранов войны ориентиром для России.