Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин после парада пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

РИА Новости: Путин пообщался с ветеранами после парада Победы

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поговорил с 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы президент и Лыкин обнялись. Как пишет агентство, Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой «сорокапятки», далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил, в 1954 году попал в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.

До этого Путин с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади. В том числе в ней приняли участие руководители КНР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Египта, Сербии, Словакии и другие почетные гости. После того, как политики возложили цветы, они почтили память советских солдат минутой молчания.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Далее на брусчатку вышли знаменные группы. Они вынесли флаги страны, Вооруженных сил РФ и Знамя Победы.

Ранее мэр китайского города возложил цветы к Вечному огню в Белгородской области.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами