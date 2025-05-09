Путин после парада пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поговорил с 99-летним Иваном Лыткиным. После короткой беседы президент и Лыкин обнялись. Как пишет агентство, Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой «сорокапятки», далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил, в 1954 году попал в Алжир на разминирование земель после колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.

До этого Путин с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Церемония состоялась после завершения парада Победы на Красной площади. В том числе в ней приняли участие руководители КНР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Египта, Сербии, Словакии и другие почетные гости. После того, как политики возложили цветы, они почтили память советских солдат минутой молчания.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Далее на брусчатку вышли знаменные группы. Они вынесли флаги страны, Вооруженных сил РФ и Знамя Победы.

Ранее мэр китайского города возложил цветы к Вечному огню в Белгородской области.