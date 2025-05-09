На День Победы в Белгородскую область приехала делегация из Китая вместе с мэром города Дэчжоу Чжу Кайго. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков и Чжу Кайго почтили память красноармейцев, возложив цветы к вечному огню и памятникам героев войны. Чиновников сопровождали митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председателем областной думы Юрий Клепиков.

До этого сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7 мая прибыл с рабочим визитом в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоялись в Кремле на следующий день. По итогам встречи главы двух государств приняли Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также Си Цзиньпин заявил, что прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в отношениях России и Китая.

Ранее Си Цзиньпин назвал важную цель в мирном урегулировании конфликта на Украине.