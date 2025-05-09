Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр китайского города возложил цветы к Вечному огню в Белгородской области

Мэр китайского Дэчжоу Чжу Кайго и Гладков возложили цветы к Вечному огню
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

На День Победы в Белгородскую область приехала делегация из Китая вместе с мэром города Дэчжоу Чжу Кайго. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков и Чжу Кайго почтили память красноармейцев, возложив цветы к вечному огню и памятникам героев войны. Чиновников сопровождали митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председателем областной думы Юрий Клепиков.

До этого сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7 мая прибыл с рабочим визитом в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоялись в Кремле на следующий день. По итогам встречи главы двух государств приняли Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также Си Цзиньпин заявил, что прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в отношениях России и Китая.

Ранее Си Цзиньпин назвал важную цель в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами