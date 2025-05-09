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Лидер КНР высказался о российско-китайских отношениях

Си Цзиньпин: прошедшие 10 лет стали временем прорывов в отношениях РФ и КНР
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в отношениях России и Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву на торжества по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

По словам китайского лидера, весь мир стал свидетелем того, как политическое взаимное доверие между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией продолжает укрепляться и углубляться, а сотрудничество между двумя странами в различных областях постоянно растет.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях глобальных изменений Китай и Россия должны держаться курса на развитие двусторонних отношений и принимать во внимание глобальные тенденции развития человечества, брать на себя ответственность, вносить серьезный вклад в развитие двух стран, а также «в поддержку международного беспристрастия и справедливости».

Си Цзиньпин 7 мая прибыл с рабочим визитом в Россию. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоялись в Кремле на следующий день. По итогам встречи главы двух государств приняли Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Си Цзиньпин назвал важную цель в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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