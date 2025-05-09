Си Цзиньпин назвал важную цель в мирном урегулировании конфликта на Украине

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал устранить коренные причины конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диалог Си и президента России Владимира Путина за чаем.

«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса <...> Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, на основе диалога», — заявил председатель Си.

Глава КНР добавил, что Пекин выступает всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта на Украине ради глобальной безопасности.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки введут санкции, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон.

Трамп выразил надежду, что будет соблюдено «приемлемое» прекращение огня между Украиной и Россией.

Ранее в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.