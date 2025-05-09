В МИД Китая прокомментировали отношения с Ватиканом

Китай рассчитывает на конструктивные отношения с Ватиканом под руководством папы Римского Льва XIV (в миру — Роберт Прево), заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду на то, что Пекин сможет выстроить конструктивный диалог с Ватиканом по международным вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон, а также продолжит способствовать постоянному улучшению отношений, вносить вклад в мир, стабильность, развитие и процветание.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее в Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского.