Оппозиционная фракция Армении готова начать импичмент Пашиняна

Глава оппозиционной фракции парламента Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что он и его сторонники готовы начать процесс импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Мамиджанян отметил, что сейчас, по мнению членов фракции, самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру.

«Выражаем готовность без каких-либо предусловий обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», — сказал он.

Мамиджанян указал, что на данный момент у фракции нет кандидата в премьер-министры, а под его словами о готовности выразить недоверие Пашиняну подписались все шесть депутатов «Честь имею». Он подчеркнул, что его политическая структура готова поддержать кандидатуру бывшего президента Роберта Кочаряна в качестве премьер-министра, если другая фракция «Армения» предложит ее.

Летом 2024 года в столице Армении прошел ряд демонстраций. Участники выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции.

Ранее Пашинян в присутствии премьера Эстонии заявил о нежелании портить отношения с Россией.