Алиев не прилетит в Москву на День Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит на парад Победы в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать более 20 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

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