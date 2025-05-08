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Премьер-министр Армении прибыл в Москву

Пашинян прибыл в РФ для участия в мероприятиях 80-летия Победы
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что премьер-министр Армении посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в российскую столицу для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Однако позднее стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики.

7 мая в РФ уже прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Позже он заявил, что Россия и Китай намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Палестины прилетел в Москву.

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