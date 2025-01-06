Новые власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие

Новая администрация Сирии провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовав сложить оружие. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на источники.

Уточняется, что между руководством PПK и новой сирийской администрацией состоялось две встречи.

«Утверждалось, что PПK хочет получить дивизию или корпус в армии Сирии в обмен на отказ от оружия. Организация, которой при поддержке Соединенных Штатов удалось освоить нефтяные месторождения Сирии, якобы предложила разделить их 50 на 50», — говорится в публикации.

В декабре близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что Дамаск и Анкара могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.