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Политики собираются на трибунах на Красной площади

Гости парада Победы собираются на трибунах на Красной площади
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Григорий Дукор/РИА Новости

Гости парада по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне собираются на трибунах на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Центральная трибуна, расположенная перед Мавзолеем В.И. Ленина, предназначена для лидеров и высоких представителей иностранных государств, которых президент России Владимир Путин пригласил на мероприятия 9 мая.

На правой и левой трибунах сядут ветераны и почетные гости.

По данным агентства, в настоящее время парадные расчеты ведут последние приготовления и, хором исполняя военные песни, формируют «коробки» для торжественного марша в центре столицы.

На Параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто наградил отца Путина медалью в годы Великой Отечественной войны.

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