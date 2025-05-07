В Литве заявили о разногласиях между Европой и США из-за Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что между лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов есть разногласия по поводу поддержки Украины и вопросу разрешения конфликта. Его слова приводит LRT.

«Мы сделаем все, чтобы устранить любые недоразумения или разногласия между ЕС и США. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы США оставались сосредоточенными на Европе. Это вызов, и мы это понимаем», – сказал Науседа.

До этого Financial Times писала, что в Евросоюзе выразили обеспокоенность возможностью отказа президента США Дональда Трампа продолжать участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. По информации источника, американский лидер намеренно создает ситуацию, в которой у него появится повод выйти из переговорного процесса и оставить Европу самой разбираться в украинском конфликте.

Ранее Фон дер Ляйен назвала главную гарантию безопасности для Украины.