Посол Ноздрев: участие Японии в авантюрах Киева не останется без последствий

Участие Японии в «авантюрах» Украины приведет к серьезным и долгосрочным последствиям. Об этом заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

«Россия публично предупреждает: такие шаги не останутся без чувствительных и долгосрочных последствий», — подчеркнул дипломат.

Ноздрев также обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Японии.

«Усиление военного потенциала Токио создает прямые вызовы безопасности России», — отметил он.

23 апреля МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.

В министерстве подчеркнули, что этот шаг японских властей Россия воспримет как «фактическое соучастие в преступлениях киевского режима». Кроме того, подобные решения неизбежно повлекут к жестким ответным мерам со стороны Москвы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие Японии в экспериментах с активами РФ как «соучастие в воровстве», о чем неоднократно предупреждала Токио.

Ранее в Японии согласились предоставить Украине спутниковые снимки.