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В Совфеде назвали приезд Вучича в Москву политическим мужеством

Пушков сообщил, что Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество», — отметил он.

Пушков подчеркнул, что Вучичу аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто «считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью».

Парламентарий добавил, что в отличии от убежденных антифашистов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо многим нынешним европолитикам, чьи предки служили в вермахте и были членами партии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, или поддерживали его, гордиться нечем.

Вучич, несмотря на давление со стороны ЕС, прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Накануне вечером в Москве приземлился самолет с премьером Словакии Фицо на борту. Глава словацкого правительства тоже примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, включая парад на Красной площади.

Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы. Отмечалось, что нежелание стран Прибалтики не пускать премьера Словакии не повлияло на его планы, и он был решительно настроен присутствовать на празднике.

Ранее помощник Путина заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров.

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80 лет Победы
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