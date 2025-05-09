Байден опроверг слухи о нарушении умственных способностей

Байден сообщил, что у него не было ухудшения когнитивных функций

Экс-президент США Джо Байден опроверг все обвинения в том, что у него наблюдались нарушения когнитивных функций. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Они неправы. Ничто не подтверждает это», — сказал Джо Байден.

Бывший глава Белого дома объяснил происходящее тогда множеством проблем, которые навалились на него: последствиями нападения на Капитолий 6 января 2021 года, пандемией COVID-19 и другими трудностями.

В прошлом году Байден в интервью ABC News заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — так американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, проходил ли он тест на умственные способности.

Интервьюер несколько раз спросил, готов ли Байден сделать это и обнародовать результаты соответствующего теста, однако глава Белого дома не ответил прямо. Он сказал, что каждый день доказывал свою профпригодность на посту президента.

Позже колумнист The Wall Street Journal Джейсон Райли писал, что сотрудники Белого дома утаивали от Байдена информацию о его когнитивных нарушениях, а также ограничивали его общение с чиновниками и законодателями. Он добавил, что близкие соратники экс-президента «фильтровали» информацию, поступающую к нему.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».