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В США заявили, что американцы столкнутся с последствиями снижения умственных способностей Байдена

WSJ: снижение умственных способностей станет наследием Байдена
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Mark Schiefelbein/AP

Президентство Джо Байдена оставит после себя серьезное «наследие» в виде «упадка его умственных способностей», масштабы которого американцам еще предстоит осознать, считает колумнист The Wall Street Journal Джейсон Райли.

По словам Райли, во время расследования ненадлежащего обращения Байдена с секретными документами спецпрокурор Роберт Хёр описал президента как «пожилого человека с плохой памятью». Несмотря на это, обвинения Байдену не были предъявлены, что вызвало облегчение у демократов и гнев у СМИ.

Райли утверждает, что сотрудники Белого дома утаивали от Байдена информацию о его когнитивных нарушениях, а также ограничивали его общение с чиновниками и законодателями. Он отмечает, что близкие соратники президента «фильтровали» информацию, поступающую к нему.

Колумнист задается вопросом, как партийная лояльность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми. Он выражает обеспокоенность тем, что снижающиеся умственные способности Байдена могут повлиять на его способность эффективно управлять страной.

Ранее сообщалось, что Байден может ввести новые санкции против России.

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