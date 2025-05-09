На здании жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке загорелись цифры восемь и ноль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, с наступлением темноты сотрудники дипломатической миссии зажгли окна так, чтобы на фасаде появилось число 80. В постпредстве отметили, что акция проводится «в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу».

6 мая сообщалось, что «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого 5 мая провели концерт в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их выступление было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До этого сообщалось, что большинство жителей Молдавии будут праздновать 9 мая День Победы, а не День Европы, как призывали местные власти.

Ранее МИД Германии опубликовал пост на русском ко Дню Победы.