Стало известно мнение жителей Молдавии о призыве не праздновать День Победы

Большинство жителей Молдавии будут праздновать 9 мая День Победы, а не День Европы, как призывали местные власти. Об этом стало известно из результатов опроса социологов молдавской компании Date Inteligente, пишет ТАСС.

Согласно данным опроса, День Победы собираются праздновать 58,2% жителей Молдавии. Поддержать День Европы решили 42,6% опрошенных. Против этого праздника выступили 49,2% респондентов.

22 апреля лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал о «сюрпризе» молдавских властей, которые заявили, что 9 мая на главной площади страны в Кишиневе будет отмечаться День Европы.

По словам Петровича, в этот день на площади развернут так называемый «европейский городок», участие в котором примут президент страны Майя Санду, представители правительства Молдавии и 21 посольства стран Евросоюза.

Лидер комитета «Победа» уточнил, что тем, кто все-таки хочет праздновать День Победы, не было предложено ни одной официальной площадки. По его словам, пришедших отметить 9 Мая могут попытаться вытеснить на соседние улицы, что может привести к давке и другим рискам.

Ранее муниципалитеты в Германии отказались выгонять россиян с праздников в честь 9 Мая.