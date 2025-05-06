В штаб-квартире ООН сотни человек спели «День Победы» с «Хором Турецкого»

«Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого 5 мая провели концерт в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Их выступление было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие, которое было частью международного проекта «Песни Победы», собрало в зале Генассамблеи несколько сотен человек. На нем присутствовали также ветераны, сотрудники всемирной организации, иностранные дипломаты и журналисты.

По информации агентства, исполнялись такие песни, как «Темная ночь», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек» и «Смуглянка».

Перед концертом перед собравшимися выступил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Он отметил, что «Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, заплатив за это огромную цену».

До этого сообщалось, что большинство жителей Молдавии будут праздновать 9 мая День Победы, а не День Европы, как призывали местные власти.

Ранее муниципалитеты в Германии отказались выгонять россиян с праздников в честь 9 Мая.