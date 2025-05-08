Министерство иностранных дел Германии опубликовало на своей странице в социальной сети X сообщения на нескольких языках, включая русский, посвященные 80-летней годовщине окончания войны в Европе.

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это дата стала днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям.

Министерство добавило, что 80 лет назад в Европе стартовала «небывалая эпоха мира», несмотря на то, что «часть континента еще слишком долго оставалась несвободной».

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт ранее призвала нового канцлера Германии Фридриха Мерца включить Москву в маршрут своих первых зарубежных визитов. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно, что пять депутатов Европарламента посетят парад в Москве на 9 Мая.