Миршаймер: Россия не раз объясняла, почему против членства Украины в НАТО

Российская Федерация регулярно пыталась донести до Запада причины, по которым выступает против членства РФ в НАТО. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Это государство должно быть нейтральным и не представлять серьезной наступательной угрозы для России. Русские ясно давали это понять раз за разом», — отметил он.

Западные лидеры игнорируют историю, и поэтому не понимают сути проблемы, связанной со вступлением Украины в альянс, добавил Миршаймер.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

В апреле бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.