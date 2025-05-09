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Захарова прокомментировала пост МИД Германии о Холокосте на трех языках

Захарова: в заявлениях МИД Германии о Холокостке на трех языках имеются отличия
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Опубликованное в социальной сети Х (бывший Twitter) на трех языках сообщение МИД Германии, посвященное 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, отличается в зависимости от языка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Заявления на трех языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей», — отметила она.

По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост, а по-русски — только за некий «цивилизационный разлом, рассказала Захарова.

Также официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что русскоязычная аудитория немецкого МИД «не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе».

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее» призвал сделать все возможное, чтобы помешать распространению разрушительных идеологий русофобии, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, «так называемой исключительности».

Ранее стало известно, что пять депутатов Европарламента посетят парад в Москве на 9 Мая.

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