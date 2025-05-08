«Возьму на себя наказание»: какие европейские политики встретят День Победы в Москве

Пять депутатов Европарламента прибудут в Москву на празднование Дня Победы. По информации немецкого издания Der Spiegel, в неофициальную делегацию войдут представители Германии, Чехии, Словакии и Кипра. После визита в Москву у них запланирована поездка в Киев. Из европейских лидеров в Россию прилетели премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич. Последний уже записал видео с Красной площади и заявил, что «возьмет наказание на себя», а Белград останется на европейском пути.

Пять евродепутатов из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра собираются приехать в Москву на 80-летие Победы, сообщила газета Der Spiegel. В состав немецкой делегации войдут европейские политики Рут Фирманих и Михаэль фон дер Шуленбург, представляющие у себя на родине левую партию «Союз Сары Вагенкнехт». Имена остальных издание не называет.

По информации, полученной Der Spiegel от немецких депутатов — участников поездки, в Москве они намерены «провести беседы с парламентариями и другими представителями политики и культуры». Визит запланирован на период объявленного Россией трехдневного прекращения огня.

«Таким образом мы хотели бы подать знак того, что заботимся о том, чтобы оружие на Украине постоянно хранило молчание», — сообщили немецкие парламентарии.

По их словам, речь идет о «преодолении все возрастающей спирали конфронтации и эскалации в Европе».

По просьбе Der Spiegel Сара Вагенкнехт рассказала о поездке своей соратницы Рут Фирманих в Россию.

«Она едет в Москву, чтобы возложить венок к памятнику Неизвестному солдату в день 80-летия освобождения. Я не знаю, что в этом заслуживало бы критики. Она не будет присутствовать на военном параде или аналогичных государственных мероприятиях», — сказала Вагенкнехт.

Политик также призвала нового канцлера Германии Фридриха Мерца включить Москву в список своих первых зарубежных визитов:

«Мерцу стоит посетить Москву 9 мая — в день памяти об окончании Второй мировой войны. Это был бы жест уважения к истории и сигнал о готовности Германии содействовать миру».

Вагенкнехт подчеркнула, что такой визит позволил бы Берлину заявить о себе как о посреднике в урегулировании конфликта на Украине.

Что такое «Союз Сары Вагенкнехт» Партия «Союз Сары Вагенкнехт» была создана в 2023 году, но уже достаточно заметна в немецкой политике. На региональных выборах в Саксонии и Тюрингии она заняла третье место. Партия выступает за деглобализацию и ограничение иммиграции, скептически относится к «зеленой» повестке и оказанию военной помощи Украине.

Трудности Вучича и Фицо

Из европейских лидеров в Москву на празднование Дня Победы прибыли президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. К поездке обоих из них было приковано пристальное внимание, в том числе из-за транспортных проблем: ряд государств ЕС закрыли свое воздушное пространство для пролета их самолетов.

Вучич прилетел в Москву 7 мая с промежуточной посадкой в Баку. Уже из России он рассказал согражданам, что Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили пролет его самолета через их воздушное пространство — таким образом, вместо северного воздушного коридора пришлось лететь южным, черед Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан. По его словам, «недалеко от Ростова в сторону Краснодара, на российской территории все еще есть опасности, поэтому мы едва получили разрешение на перелет от российских властей в тот момент, и спасибо им за это».

«Я горжусь тем, что являюсь президентом Сербии и что смогу присутствовать здесь на праздновании борьбы с фашизмом, потому что если кто и имеет право гордиться этой борьбой, то это сербский народ. Мы не встречали гитлеровские самолеты и гитлеровские танки цветами и криками радости, как многие другие, и мы должны этим гордиться» , — сказал он, записывая интервью на Красной площади.

Говоря об угрозах европейских политиков, пообещавших, что поездка в Москву представителей Сербии и Словакии будет иметь последствия, Вучич сказал:

«Я верю, что будут последствия, но будут последствия прежде всего для меня . <...> Сербия останется на европейском пути, я возьму на себя наказание и попрошу не наказывать всю страну».

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О попытке сорвать его поездку в Москву сообщил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, незадолго до вылета Эстония неожиданно запретила пролет его самолета через свою территорию — несмотря на то, что у Братиславы есть действующее разрешение на использование эстонского воздушного пространства.

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — подчеркнул Фицо.

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В Евросоюзе желание Вучича и Фицо приехать в Москву на празднование 80-летия Победы вызвало немало критики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас на пресс-конференции 14 апреля заявила, что настоятельно не рекомендует представителям Евросоюза и стран — кандидатов в члены ЕС посещать Москву в День Победы.

«На встрече министров [иностранных дел ЕС] было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 Мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — сказала Каллас.

И Вучич, и Фицо публично отказались следовать этим указаниям.