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Полянский дал оценку выдвижению Бербок на пост председателя ГА ООН

Полянский: у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок
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Global Look Press

У Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, выдвинутой на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны», — отметил он.

Полянский обратил внимание на то, что Бербок «много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ», и это «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».

В марте сообщалось, что правительство ФРГ планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025-2026 годы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странными планы назначить Бербок председателем ГА ООН. Она заявила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны. При этом заявлений Бербок о том, что она положительно относилась к службе деда в Вермахте, в сети нет, однако известно, что она неоднократно тепло отзывалась о родственнике.

Ранее СМИ назвали последствия избрания Бербок на пост главы ГА ООН для Германии.

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