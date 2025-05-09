На Украине возмутились давлению США на переговорах

Соединенные Штаты Америки могут диктовать Украине любые условия, и Киев будет вынужден их принять. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш, пишет РИА Новости.

»США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят», — отметил он и обратил внимание на то, что Киев находится не в том положении, чтобы «продавливать США на что-то свое».

Филиндаш добавил, что Украина не один год шла к положению, при котором стране могут диктовать те или иные условия.

Накануне сообщалось, что Верховная рада поддержала ратификацию ресурсной сделки между Украиной и Соединенными Штатами. Соглашение закрепляет создание Инвестиционного фонда восстановления при участии американского госагентства DFC и украинского правительственного агентства. Согласно сделке, 50% роялти от новых лицензий на добычу ресурсов будут направляться в фонд. Военная помощь США может засчитываться как вклад, но обязательств по ее предоставлению нет.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ранее на Украине заявили о «суперприоритете» для США в сделке по недрам.