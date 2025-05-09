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В Кремле завершился торжественный вечер с иностранными лидерами

В Кремле завершился обед с зарубежными гостями, приглашенными на 80 лет Победы
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

В Кремле завершился официальный обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

Ранее МИД Германии опубликовал пост на русском ко Дню Победы.

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80 лет Победы
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