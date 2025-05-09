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Путин высоко оценил итоги переговоров 8 мая

Путин заявил, что 8 мая прошел очень хорошо
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин, прощаясь с гостями торжественного приема в Москве заявил, что 8 мая прошел очень хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент лично провожал высоких гостей, в том числе бразильского лидера Луиса Инасио Лулу да Силву — на прощание Путин обнял своего бразильского коллегу. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прощаясь с Путиным, отметил, что встреча в Кремле прошла очень хорошо.

«Спасибо, и день был очень хороший, очень насыщенный», — ответил китайскому коллеге Путин.

До этого Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что главы иностранных делегаций в Кремле попробовали блюда традиционной русской кухни и российские вина.

Вечером в четверг, 8 мая, в Кремле прошел обед от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей торжественного приема в Кремле также исполнили песню «С чего начинается Родина».

Ранее сообщалось, что Путин проведет более 15 встреч с лидерами других стран в дни празднования 80-летия Победы.

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80 лет Победы
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