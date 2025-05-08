В США оценили требования России по Украине

Вэнс: Россия не может рассчитывать на неподконтрольные ей территории Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может рассчитывать на неподконтрольные ей территории Украины. Об этом сообщает Fox News.

«Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что считает прогрессом уже тот факт, что русские и украинцы вообще начали разговаривать.

«Прогрессом является и то, что на столе появились конкретные предложения о мире. Мы с самого начала знали, что первое российское предложение будет чрезмерным. Мы знали, что они потребуют больше, чем разумно давать. Так часто бывает на переговорах. Меня это не беспокоит», — сказал Вэнс.

7 мая вице-президент США заявил, что Соединенные Штаты считают, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса.

Ранее в Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном.