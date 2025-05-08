Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили требования России по Украине

Вэнс: Россия не может рассчитывать на неподконтрольные ей территории Украины
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может рассчитывать на неподконтрольные ей территории Украины. Об этом сообщает Fox News.

«Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что считает прогрессом уже тот факт, что русские и украинцы вообще начали разговаривать.

«Прогрессом является и то, что на столе появились конкретные предложения о мире. Мы с самого начала знали, что первое российское предложение будет чрезмерным. Мы знали, что они потребуют больше, чем разумно давать. Так часто бывает на переговорах. Меня это не беспокоит», — сказал Вэнс.

7 мая вице-президент США заявил, что Соединенные Штаты считают, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса.

Ранее в Кремле рассказали о разочаровании Вашингтоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами